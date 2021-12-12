İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kınık ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir aracın içerisinden bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' yapan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Polis ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan Tofaş marka bir araç içerisinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin yanı sıra uyuşturucu madde içme düzenekleri ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ele geçirildi.

Öte yandan, araç içerisinde bulunan Ö.T. ve İ.C.A., isimli şüpheliler gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. - İZMİR

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