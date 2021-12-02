İzmir'de otomobilde 1 kilo 10 gram eroin yakalandı - Haberler
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İzmir'de otomobilde 1 kilo 10 gram eroin yakalandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobilde 1 kilo 10 gram eroin yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kemalpaşa'da bir otomobili durduran ekipler, araçta arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği Dino'nun da katıldığı aramada ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili İ.E. (32) gözaltına alındı.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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