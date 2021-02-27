İzmir'de otomobil ve çelik kasa çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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İzmir'de otomobil ve çelik kasa çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

27.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:14
İzmir'de otomobil ve çelik kasa çaldığı öne sürülen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir iş hanından otomobil ve çelik kasa çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir iş hanından otomobil ve çelik kasa çaldığı öne sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Hacı İbrahim Mahallesi'nde bir iş hanında park halindeki 09 VB 123 plakalı otomobili ile başka bir iş yerinden içerisinde bir miktar para ve senetlerin bulunduğu çelik kasa çalındı.

Soruşturma başlatan Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin K.A. (21), Ö.K. (27) ve M.A. (31) olduğunu belirledi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, çelik kasayı jandarma ekiplerinin de desteğiyle bulunarak içindeki evraklarla birlikte sahibine teslim etti.

Polis, Torbalı'da bulunan otomobili sahibine teslim etti. Polis ekiplerince yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı. Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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