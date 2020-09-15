İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil toprak yığınına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
15.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:28

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Doğan Demirböken (32) idaresindeki 10 DE 243 plakalı otomobil, Bergama-Kınık kara yolu Dündarlı Mahallesi kavşağında yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada yaralanan Doğan Demirböken, eşi Dilek (28), çocukları Özgür (10) ve Asel Demirböken (2) ile Necati Ödem (86) 112 Acil Servis ekiplerince Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Necati Ödem, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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