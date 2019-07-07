İzmir'de otomobil takla attı: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Sahil Bulvar'ında sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 S 0206 plakalı araç, Göztepe yakınlarında kontrolden çıkıp takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yanında yolcu olarak bulunan ismi henüz belirlenemeyen kişi ise itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversiteki Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı takla atan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA