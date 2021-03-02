İzmir'de otomobil sürücüsünün ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı
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İzmir'de otomobil sürücüsünün ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

02.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:32
İzmir'de otomobil sürücüsünün ölümüne ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsünün hareket eden tırın altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dün maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsünün hareket eden tırın altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır şoförü tutuklandı.

Akçay Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazasının ardından otomobilinden inen sürücü Sinem Kuran'ın hareket eden tırın altında kalarak ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadesinde kazayı fark etmediğini ve otomobil sürücüsünün araçtan indiğini görmediğini iddia ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sinem Kuran'ın (45) kullandığı 35 GB 4539 plakalı otomobil, dün Akçay Caddesi 6. Sanayi Kavşağı'nda, A.K. (65) yönetimindeki 34 DAE 978 plakalı tıra yandan çarpmış, kaza sonrası otomobilinden inen Kuran, hareket eden tırın altında kalarak hayatını kaybetmişti. Tır sürücüsü gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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