İzmir'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

22.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:49

İzmir'in Aliağa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 35 KEC 79 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.A. ile N.R., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA