Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Halil Şahin - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Mahallesi 6000 Sokak'ta, sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 U 7588 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

Kaza sırasında araçta bulunanlardan 17 yaşındaki Onur K. yaralandı, Metin K. ise kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Onur K'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza sırasında otomobili kimin kullandığını belirlemek ve Metin K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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