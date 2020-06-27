İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
27.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:32
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 48 AV 232 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçükavulcuk Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.Ç'nin Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA