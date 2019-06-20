İzmir'de otomobil park halindeki otobüse çarptı: 4 yaralı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otobüse çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Anadolu Caddesi Soğukkuyu mevkii Örnekköy yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan ve hızlı olduğu ileri sürülen 35 AV 8050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 45 HN 295 plakalı otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, diğer sürücüler durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsünü belirlemek için yaralıların ifadesine başvuracağı belirtildi. Hastanede tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA