İzmir'de otomobil motorize yunus ekibine çarptı: 4 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin motorize yunus ekibine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin motorize yunus ekibine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Caddesi üzerinde ters yönden gelen Hollanda uyruklu Mirza V.(22) yönetimindeki 07 ACC 187 plakalı otomobil, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde ilerleyen motorize yunus ekibine, daha sonra park halindeki 35 ACE 212 plakalı hafif ticari araca ve 35 GA 5965 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motorda bulunan polisler Emre F.Ş. ile Süleyman D'nin yanı sıra otomobil sürücüsü Mirza V. ile beraberindeki Hasan K. (18) yaralandı.

Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan polisler ambulansla Alsancak Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine, Mirza V. ile Hasan K. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA