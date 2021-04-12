İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı
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İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de otomobil kamyonete çarptı: 2 yaralı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir Çevreyolu Narlıdere Balçova istikameti Balçova kavşağı yakınlarında Serhat K. (23) yönetimindeki 35 AZR 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere daha sonra aynı istikamette önünde seyreden Ömer Ç. (27) idaresindeki 35 AB 477 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ömer Ç. kamyonetten dışarı savruldu. Kamyonet takla attıktan sonra yanmaya başladı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Ömer Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü geçiş sağlanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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