İzmir'de Otomobil Kaldırıma Çıktı: 3 Yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kadın sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası bilinmeyen otomobil, yolun sağında ilerlerken bir anda kızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, yürümekte olan 3 kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

Kaynak: DHA