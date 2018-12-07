İzmir'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
İzmir'in Bergama ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Bergama ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İslamsaray Mahallesi Kınık Caddesi üzerindeki tali yoldan ana yola çıkan Hüseyin Yılmaz Korkmaz (54) idaresindeki plakasız motosiklet, Mehmet Emin A. (33) idaresindeki 35 H 5666 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekiler kazayı 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çarpmanın etkisiyle savrulan Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Emin A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.