İzmir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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İzmir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İzmir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde, otomobilin minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bayraklı'dan Konak istikametine giden K.A. yönetimindeki 35 DFN 55 plakalı otomobil, Çınar Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Mersinli Merkez Camisi karşısında aynı istikamette seyreden Ö.D. idaresindeki 35 S 02206 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan sürücü K.A. ile yolcu A.K, Büyükşehir Belediyesi acil kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

K.A. ve A.K'nin yanı sıra minibüs sürücüsü Ö.D, ambulanslarla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu, otomobil sürücüsü K.A'nın alkollü olduğu öğrenildi.

İzmir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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