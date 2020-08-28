İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralıİZMİR'in Foça ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1'si ağır 3 kişi yaralanırken, çevre sakinleri aynı bölgede çok sık kaza olduğunu belirterek tedbir alınmasını istedi.

28.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:42

İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

İZMİR'in Foça ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 1'si ağır 3 kişi yaralanırken, çevre sakinleri aynı bölgede çok sık kaza olduğunu belirterek tedbir alınmasını istedi.

Kaza, saat dün öğlen saatlerinde Gerenköy Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ç. (35) yönetimindeki 09 ABB 311 plakalı otomobil ile Derya G. idaresindeki 35 MIK 64 plakalı hususi kullanımlı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralandıkları belirlenen sürücüler Emre Ç., Derya G. ve onunla aynı araçta bulunan Mustafa G. (55) Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralanan iki sürücünün taburcu olduğu, ağır yaralanan Mustafa G.?nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan çevre sakinleri, aynı kavşakta sıklıkla kaza olduğunu belirterek yetkililerden tedbir alınmasını istedi. Çevre sakinlerinden Ali Altunbahar, 'Bu kavşakta her hafta bir kaza oluyor ve çoğu zaman da can kaybı yaşanıyor. Yaşanan bu olaylar maalesef önlenmiyor. Bu Tedbir alınmadığı sürece bu acıları yaşamaya devam edeceğiz. Lütfen elimizden gelen her şeyi yapıp burayı daha güvenli bir kavşağa dönüştürelim' dedi.

İzmir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: DHA

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