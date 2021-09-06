İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil demir korkulukları yıkarak dereye uçtu.

İzmir'in Buca ilçesinde, otomobil demir korkulukları yıkarak dereye uçtu. Kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Seyhan Mahallesi 666/5 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali A., idaresindeki 35 DA 2023 plakalı Peugeot marka otomobil, sokakta seyir halindeyken demir korkulukları yıkarak dereye uçtu. Sesleri duyan vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese AKS ekipleri de sevk edildi. Adrese gelen AKS ekiplerince araç içerisinde sıkışan Ali A., Samet İ., Kadir Y., ve Nevzat Ş., bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Ali A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, otomobil bulunduğu yerden çekici vasıtası ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Freni patlayan servis aracı, geri geri giderek apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
Freni patlayan servis aracı, geri geri giderek apartman bahçesine düştü: 20 yaralı
Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Öğretmen Nihal ve babası trafik kazasında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Münir Özkul Deniz Akkaya Derya Baykal
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Yılmaz Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de otomobil dereye uçtu: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 03:48:22. #1.16#

title