İzmir'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 3 Yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bir otomobilin direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'dan Bornova istikametine seyreden Abdullah Bilmez idaresindeki 06 EB 3599 plakalı otomobil, Kemalpaşa Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü Abdullah Bilmez ile araçta bulunan Hakan İşler ve Tahsin Varlar yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.