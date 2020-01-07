İzmir'de, otomobil akaryakıt istasyonuna daldı

07.01.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:34

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonuna daldı. Otomobil, yakıt pompası ile bir başka otomobile çarparak dururken, büyük tehlike atlatıldı. Olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından savrulmaya başladı. Otomobil, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girip, pompaya ve o sırada akaryakıt alan bir başka otomobile çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü A.E. hafif şekilde yaralanırken, kazada büyük tehlike atlatıldı. Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin istasyona girerek pompaya ve yakıt alan otomobile çarpışı, bu sırada bir patlama olmasından çekinen istasyon görevlilerinin koşarak kaçması görülüyor. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA