İzmir'de Otokent'te yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Otokent'e düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Evler Mahallesi'ndeki Otokent'teki bazı iş yerlerinde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 16 adreste yapılan aramalarda, kutu, kavanoz ve hoparlör içerisine zulalanmış 220 gram esrar, 650 gram skunk, hediye kutusuna gizlenmiş yaklaşık 250 gram metamfetamin, 41 sentetik hap ile 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.