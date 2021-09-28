İzmir'de Otokent'te yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de Otokent'te yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi

AA / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de Otokent'te yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Otokent'e düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Otokent'e düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyaz Evler Mahallesi'ndeki Otokent'teki bazı iş yerlerinde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 16 adreste yapılan aramalarda, kutu, kavanoz ve hoparlör içerisine zulalanmış 220 gram esrar, 650 gram skunk, hediye kutusuna gizlenmiş yaklaşık 250 gram metamfetamin, 41 sentetik hap ile 2 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ve 4 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Tunç Soyer Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de Otokent'te yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:16:29. #1.12#