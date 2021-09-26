Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi - Haberler
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Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki otobüste pusetten düşen 38 günlük bebek, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

NARLIDERE, İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyir halindeki otobüste pusetten düşen 38 günlük bebek, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35 DB 5258 plakalı otobüsün şoförü Haldun Karademir (38), Narbel Mahallesi güzergahında seyir halindeyken bebeğin, annesinin yanındaki pusetten düştüğünü fark etti.

Karademir, bunun üzerine güzergahını değiştirerek bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Beyin cerrahi servisinde gözlem altına alınan 38 günlük Ata Dursun Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeği acil servise ulaştırdıktan sonra seferine devam eden Haldun Karademir, AA muhabirine, 7 yıldır ESHOT'ta şoförlük yaptığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi.

Ambulans beklemek yerine bebeği hastaneye hızlıca ulaştırmanın daha doğru olduğunu düşündüğünü belirten Karademir, şunları kaydetti:

"Seyir halindeyken bebek, arabasından düştü ve bu sırada annesinin büyük panik yaptığını fark ettim. Bunun üzerine önce aracı durdurup anneyi sakinleştirmeye çalıştım. Ondan sonra bebeği hızlıca hastaneye ulaştırmaya karar verdik. Yolcular da bana hak verdi. Sonrasında yolcularla birlikte kestirme yoldan bebeği hastanenin aciline ulaştırdım. Yaklaşık 10 dakika gibi bir sürede hastaneye ulaştık. Bebek çok küçüktü, ne olacağını bilemediğimiz için hastaneye gitmenin en doğru yol olduğuna karar verdik. Sonrasında yolcuları gidecekleri yere ulaştırmam gerektiği için bebeğin durumunu öğrenemedim. Umarım bir sorunu yoktur."

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

Son dakika haberleri: Otobüs şoförü pusetten düşen 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi
AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri
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