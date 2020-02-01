İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın
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İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı.

01.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 08:00
İzmir'de oto tamir atölyesinde korkutan yangın

'in Bornova ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesindeki bir oto tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın sonrası atölye kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan bir köpek ise ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, sabaha karşı Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan 2. Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi içerisinde bulunan bir oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekipleri sevk edildi. ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti.


Alevlerin arasında mahsur kalan köpek kurtarıldı


İtfaiye ekipleri bir yandan alevleri söndürmek için yoğun uğraşlar verirken diğer yandan da atölye içerisinde bulunan köpeği kurtarmak için seferber oldu. Atölyenin kepenkleri açılmayınca, ekipler köpeğin çıkabileceği kadar bir bölümü kesti. Ekipler tarafından kurtarılan köpeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Oksijen maskesi takılarak müdahale edilen köpek, daha sonra vatandaşlar tarafından araca alınarak veterinere götürüldü.


Öte yandan, yangın söndürülerek kontrol altına alırken, atölye ve içerisinde bulunan 2 otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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