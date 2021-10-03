İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.
İZMİR (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı. İlk incelemelere göre 5 dönüm alanın yandığı belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Tolga TAHÇI/ İZMİR, -
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri