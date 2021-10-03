İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3) - Haberler
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İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3)

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3)

YANGIN KONTROL ALTINDAİzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINDA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı. İlk incelemelere göre 5 dönüm alanın yandığı belirlendi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tolga TAHÇI/ İZMİR, -


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3) - Haberler
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