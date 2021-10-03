İzmir'de otluktaki yangın ormana sıçradı (3)

Yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı! Tüm sırları araştırılıp gün yüzüne çıkarılacak

Bakan Koca, 18-24 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı