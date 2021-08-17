İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki otluk ve zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Seyrekli Mahallesi Taşlıirim mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yol kenarındaki zeytin ağaçlarına sıçradı.

İhbar üzerine yangın alanına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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