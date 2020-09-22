İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
22.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:48
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal