İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

İzmir'de otluk alanda yangın çıktı
22.09.2020 00:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:48

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Gülay Müge Anlı Hazal Kaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Eddie Newton Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Ateş Çocuk Adana Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de otluk alanda yangın çıktı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 00:48:33. #1.14#
title