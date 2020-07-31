İzmir'de otluk alanda yangın İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 20 arazöz, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor.

Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA