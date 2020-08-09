İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
09.08.2020 21:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:59

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çiçek Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ilerleyerek bir evin balkonuna da sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin de müdahale ettiği yangın, evin iç kısmına ulaşamadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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