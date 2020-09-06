İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
06.09.2020 00:33 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:36

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yazlık sitelere yakın bölgedeki yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

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