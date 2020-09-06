İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.

Yazlık sitelere yakın bölgedeki yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak: AA