İzmir'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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İzmir'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda hçıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
06.09.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.09.2020 00:17

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda hçıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Seferihisar ilçesine bağlı Akarca mevkisinde çıktı. Yerleşim yerine yakın bir yerde henüz belirlenemeyen nedenle otluk alanda çıkan yangında dumanı görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

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