İzmir'de otluk alanda başlayan yangın eve sıçradı İzmir'de otluk alanda başlayan yangın eve sıçradı İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir eve sıçradı.

İzmir'de otluk alanda başlayan yangın eve sıçradı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın bir eve sıçradı. Kısa sürede söndürülen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 20.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 sokakta bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple çıktı. Çok sayıda evin de bulunduğu alanda çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bir eve sıçradı. Alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale etmesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangının sıçradığı evde maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA