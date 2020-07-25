İzmir'de, otelin çatı katında çıkan yangın korkuttu İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde elektrik kontağından çıkan yangın panik yarattı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde elektrik kontağından çıkan yangın panik yarattı. Kimsenin yaralanmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 1479 sokakta bulunan bir otelde çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağı kaynaklı çatı katında başlayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, otelde kalan yaklaşık 20 müşteri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA