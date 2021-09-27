İzmir'de otelde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
İzmir'de otelde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İZMİR (AA) - İzmir'de otelde çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Konak ilçesi Akıncı Mahallesi'ndeki 3 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otelde konaklayanlar, kendi imkanlarıyla binayı terk etti, 3 kişi ise mahsur kaldı.
İtfaiye görevlileri, binada mahsur kalanları pencereye uzattıkları merdivenle tahliye etti.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahalede bulundu.
AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri