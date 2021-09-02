İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, inşaat işi yapan ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, inşaat işi yapan ortaklar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. 

Olay, saat 18.30 sıralarında Cennetoğlu Mahallesi 5648 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işi yapan Özal K., Naif K. ile ortakları Haluk T. ve Basri E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan çatışmada Özal K. karın bölgesinden, babası Naif K. ayaklarından, Haluk T. ve Basri E. ise bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Özal K. ve babası Naif K. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Basri E. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Haluk T. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Silahlı çatışmanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan bir iş yerinin camına tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

 


İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
İzmir'de ortaklar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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