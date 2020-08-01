İzmir'de ormanlık arazide 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
01.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:02
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 250 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi Keltepe mevkisindeki ormanlık alanda arama yaptı.
Bölgedeki çalışmalarda 2 bin 250 kök Hint keneviri bulundu.
Soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA