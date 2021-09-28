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İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel
İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yamanalar Mahallesi Karatepe mevkisi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözle, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri
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