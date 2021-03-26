İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu
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İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

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İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesi Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde, bir vatandaş ormanlık alanda kemik parçalarının olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis, kemik parçalarının bulunduğu noktaya geldi.

Yapılan ilk incelemede kemik parçalarının bir kadına ait olabileceği değerlendirilirken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şubesi ekipleri, kemiklerin bulunduğu noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı. Bulunan kemik parçalarının kafatası ve kaburgaya ait olduğu öğrenilirken, savcının incelemesinin ardından kemik parçaları İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürerken, kemik parçaları ve kafatasının 3-4 yıl önce ölen bir kişiye ait olduğu düşünülüyor.

İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu
İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu
İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu
İzmir'de ormanlık alanda kafatası ve kemik parçaları bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

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