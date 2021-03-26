İzmir'de ormanlık alanda kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde bir kısmı toprağa gömülü insana ait kafatası ve kemik parçaları gören kişi, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bölgedeki başörtüsü ve kıyafet parçalarından kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası ve kemik parçaları, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kemik parçaları ve kafatasının 3-4 yıl önce ölen kişiye ait olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör