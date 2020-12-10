İzmir'de ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
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İzmir'de ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

10.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:11
İzmir'de ormanlık alanda insan kemikleri bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda insan kemikleri bulundu.

Jandarmayı arayan bir kişi, köpeğinin, Germiyan Yalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir insana ait olduğu tahmin ettikleri kemik parçaları bulduğunu bildirdi.

Olay yerine jandarma ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemede kemik parçalarının yakınında elbise, kol saati ve cep telefonu bulundu.

Bulunan parçalar, DNA incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Geçen yıl 11 Mayıs'ta kaybolan 89 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Basri Bubur'un yakınları, olay yerinde bulunan elbise, saat ve cep telefonunun, Bubur'a ait olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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