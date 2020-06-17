İzmir'de ormanlık alanda ekili 1182 Hint keneviri bitkisi ele geçirildi
İzmir'in Beydağ ilçesinde ormanlık alanda ekili 1182 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.
17.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:51
İzmir'in Beydağ ilçesinde ormanlık alanda ekili 1182 kök Hint keneviri bitkisi bulundu.
Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halıköy Mahallesi Yurtkayası Yaylası'nda ormanlık ve makilik alanda, kenevir bitkisi ekildiğini belirledi.
Ekipler, 1182 hint keneviri bitkisini söküp imha etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA