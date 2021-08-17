Son dakika haberleri | İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Son dakika haberleri | İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberleri | İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sebebiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışması sürüyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen sebepten meydana geldi. Yangın sebebiyle bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 8 arazözün sevk edildiği bildirildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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