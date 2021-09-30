İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi Balıklıova mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıklıova Mahallesi mevkisinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozerle yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Rüzgarın sert estiği bölgede, soğutma çalışması sürüyor.
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri