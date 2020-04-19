İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bornova, İzmir, Güncel

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

19.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 04:16
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda yüksek gerilim hatlarının kopması sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınlarında yüksek gerilim hattındaki tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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