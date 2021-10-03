İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artıcak Mahallesi mevkisindeki otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.