İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dikili ilçesi Gökçeağıl Mahallesi Aşıklar Şelalesi mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 su tankeriyle yangına müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler
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