Son dakika haberi... İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın saat 18.00 sıralarında Seyirtepe mevkiisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Vatandaşların ihbarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale gerçekleştirildi.

Yangın ekiplerin başarılı müdahalesinin ardından kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

(Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)