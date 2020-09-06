İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
06.09.2020 22:48 | Son Güncelleme: 06.09.2020 22:52

İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Işıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangında dumanı görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye takviye amaçlı İzmir, Manisa ve Balıkesir'den 50 arazöz, 4 dozer, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 10 su tankeri, 5 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Dogruer, Kınık Jandarma Komutanı Oral Kaymak da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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