İzmir'de ormanlık alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'de ormanlık alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de ormanlık alanda 25 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda denetim yapan polis ekipleri, 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde ormanlık alanda denetim yapan polis ekipleri, 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Alınan bilgiye göre, birçok ilde yangınlarla mücadele edilirken polis ekipleri, İzmir'de de olası bir yangının önüne geçilmesi amacıyla 75. Yıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaptı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin katıldığı denetimde ormanlık alanda saklanan ve yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen Fas, Filistin, Somali, Yemen ve Cibuti uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
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