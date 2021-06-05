İzmir'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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İzmir'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.

İzmir'in Kiraz ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda başlayan ve ormanlık alana yayılan yangın söndürüldü.

Umurcalı Mahallesi'ndeki Çamlık mevkisinde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana da yayılan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter ve araçlarla müdahale edildi.

Kiraz, Ödemiş ve Beydağ'dan belediye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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