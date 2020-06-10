İzmir'de ormana ekili hint keneviri bitkisi ele geçirildi
İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık arazide ekili 378 kök Hint keneviri ele geçirdi.
10.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:14
İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık arazide ekili 378 kök Hint keneviri ele geçirdi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kiraz ilçesindeki bir ormanlık arazide kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce bölgede yapılan aramalarda 378 kök Hint kenevir bitkisi ele geçirildi.
Kenevir bitkisini eken şüpheli veya şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA