İzmir'de Orman Yangınlarının Yaraları Sarılıyor

GEÇEN yıl 2 bin 22 hektar ormanlık alanın kül olduğu İzmir'de, Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Toplamda, 1700 hektarlık ormanın yandığı Menderes ve Bayındır ilçelerindeki fidan dikim çalışmalarının yanı sıra, Bornova ilçesine bağlı Yakaköy'de de 190 bin fidanlık ağaçlandırma sahası oluşturuluyor.

İzmir'in Menderes ilçesiyle Bayındır'a bağlı kırsal Lütuflar Mahallesi'nde geçen yıl temmuz ayında art arda çıkan yangınlarda, toplam 1700 hektarlık orman alanı yanarak zarar gördü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl kasım ayında başlattığı çalışma kapsamında, yanan bölgelerin yarısında fidan dikim işlemini tamamladı.

Bornova'ya bağlı kırsal Yakaköy Mahallesi'nde de, 122 hektar üzerine 190 bin fidan dikilmesinin planlandığı yeni ağaçlandırma sahasının çalışmaları da, yaklaşık bir ay önce başladı. Çoğunluğu kadın olan 90 orman işçisiyle süren ve şu ana kadar 16 bin fidanın dikim işleminin tamamlandığı çalışmalarda, 180 bin kızılçam, 5 bin yalancı akasya ve 5 bin de aylantus ağacı fidanının dikilmesi planlanıyor. Sabahın erken saatinde, soğuğa aldırış etmeden çalışmalara başlayan işçiler, çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor.

- İzmir